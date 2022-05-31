Форсирование правительством передачи биометрических данных клиентов банков в ЕБС удивило участников рынка

Государственные банки должны будут внести в Единую биометрическую систему личные данные всех клиентов. Соответствующую директиву правительства в начале месяца уже получили четыре крупнейших банковских учреждения России.
Для наиболее значимого в отрасли Сбербанка разработан отдельный документ, предполагается также вести аналогичную работу с отечественными частными финансовыми организациями. Действия правительства по форсированию передачи информации в ЕБС удивили участников рынка. В качестве основных целей данной кампании называют получения властями максимально объёмного количества данных и внедрение биометрии в государственные сервисы.
По мнению экспертов, массовый перенос в ЕБС информации сопряжён с двумя трудностями. Во-первых, необходимо согласие каждого клиента на эту процедуру. Потребуется либо принимать специальный закон, либо использовать электронные подписи. Во-вторых, существуют чисто технические проблемы: например, текстозависимая биометрия голоса в ЕБС и текстонезависимая в банках. Вопросы получения согласия уже прорабатываются в правительстве, планируется принять постановление по данному вопросу. Банки заявляют о технологической готовности к передаче данных.
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