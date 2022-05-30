В Telegram могут появиться платные функции

Аргументы Недели → Хайтек 13+

30 мая 2022, 20:04

Фото: pixabay.com

В последнее время все больше пользователей мессенджеров выбирают Telegram, который можно применять как для личных переписок, так и для публичного контента. На днях появился намек на то, что некоторый контент может стать платным. Причем, это не за горами.

Изменилось описание приложения. Раньше было так: «Telegram бесплатный навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы». Сейчас формулировка звучит: «Telegram предоставляет бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиа». Как говорится, почувствуйте разницу.

О платной подписке создатель «телеги» Павел Дуров заговаривал еще в прошлом году. По его словам, многие хотели бы, чтобы была добавлена функция отключения объявлений. Предполагается, что появится премиальная подписка, оплатившие которую получат звездочку рядом со своим именем. А еще у них будет доступ к некоторым стикерам и смайликам.