Надо ускоряться: дефицит микросхем признан высоким

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7 апреля 2022, 13:45

Крупнейшие мировые производители высокотехнологичных устройств, чипов, электронных схем, компьютерных компонентов покидают Россию и прекращают поставки в связи с объявленными санкциями.



Дефицит электроники сразу сказался на автомобильной отрасли. Продажи «АвтоВАЗа» в марте упали на 63,6%. Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования проанализировали последствия мировых технологических санкций для России и оценили их как высокие. В 2021 Минпромторг открыл два предприятия по производству интегральных микросхем, также одно предприятие работает в Белоруссии. Но этого критически мало для российских потребностей. Для наращивания мощностей нет оборудования и комплектующих. Отсутствует также законодательная база, стимулирующая внедрение высокотехнологичных производств в России. Так, выпускники российских вузов работают в российских представительствах иностранных компаний, которые выполняют заказы для других стран. Эти представительства получают налоговые льготы. А российским компаниям на внутреннем рынке льготы не полагаются.



Ещё одной проблемой эксперты называют отсутствие в органах, принимающих решения, выходцев из IT-отрасли, которые бы хорошо понимали механизмы и проблемы технологического отставания. Теоретически наши специалисты могут пойти по пути Китая, использовать взломанные технологии, копировать чужие наработки и программное обеспечение, перейти на азиатские комплектующие, но это не прибавит технологического суверенитета страны и не уменьшит зависимость от импорта.