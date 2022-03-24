IT-специалисты массово покидают Россию

Аргументы Недели → Хайтек 13+

24 марта 2022, 16:22

Российские власти обнародовали меры поддержки IT-отрасли. Однако это не остановило отток квалифицированных кадров за границу. Треть специалистов ищут работу в зарубежной компании. Для них остаётся главным требованием – доступ к современным технологиям. Почти половина современных разработчиков, администраторов и тестировщиков находится в потенциальном поиске работы. Многие хотят работать в иностранной компании с релокацией. Для этого они изучают иностранный язык и новые технологии. Айтишники не готовы терять свои навыки и возможность заработать хорошие деньги.



Из-за закрытия иностранных компаний в России около 4% IT-специалистов попали под сокращение. Наблюдается задержка и снижение зарплаты. Государственный сектор уже испытывает острый дефицит IT-специалистов. В Российской ассоциации электронных коммуникаций сообщили, что страну за последние недели покинули 70 тысяч IT-специалистов. Около 100 тыс. человек планируют уехать в апреле.



Айтишники уезжают в Армению, Казахстан, Сербию. За рубежом многие специалисты получают зарплату выше, чем в России. К тому же там не ограничен доступ к технологиям, которые в России оказались заблокированными из-за западных санкций.