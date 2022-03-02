Realme представила самую быструю зарядку в мире: всего за 5 минут 50% заряда гаджета

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2 марта 2022, 12:23

Согласно данным Всемирного мобильного конгресса, число пользователей 5G к концу прошлого года достигло 700 миллионов.



Активному распространению сетей последнего поколения способствуют сотовые операторы, сообщает Huawei. В 5G 40 гигабайт трафика стоит 24 доллара, против 20 долларов за 20 гигабайт через сеть LTE. Серьёзный рост числа установок 5G произошёл два года назад. В прошлом году количество абонентов, пользующихся сетью, также значительно возросло. В Китае за полтора года поставили 800 станций 5G. Это позволило увеличить доходы сотовых операторов.



На мобильном конгрессе Huawei показала интересные опции для умного дома. Теперь компьютер может выступать в качестве головного аппарата для работы с другими гаджетами. В целом на мероприятии было немного премьер. Компания Realme представила самую быструю зарядку. Она способна поддерживать мощность до 200 ватт и легко переносит высокую температуру устройства. Оно заряжает гаджет наполовину всего за 5 минут.



На конгрессе можно было заметить доминирование китайских производителей. Они активно работали в период пандемии, в отличие от американских и корейских компаний. Европа мало что показала на форуме, так как ничего особо и не производит. В период пандемии форум не проводился.