Грузовые авиаперевозки в России будут осуществлять дроны

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17 февраля 2022, 17:31

В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о планах по наращиванию объёмов авиаперевозок беспилотными лайнерами. Через восемь лет их объём должен достичь 18,5 тысячи тонн в год.



Участники рынка весьма скептически отнеслись к заявлению чиновников, так как в стране до сих пор нет ни одного сертифицированного беспилотника. В рамках проекта по тестовой доставке грузов в России провели испытание дрона «БАС-200». Его использование, по мнению разработчиков, должно улучшить логистику.



Планы министерства слишком амбициозны, полагает руководитель сервиса сертификации дронов RunAvia Андрей Патраков. Пока аэродоставку могут позволить лишь крупные корпорации. К примеру, Amazon использует дроны, но процесс является убыточным. Оперативная доставка используется в большей степени для поднятия престижа компании. В концерне «Калашников» сообщили, что в России ещё не сертифицированы беспилотники для перевозки 30-килограммовых грузов. Нормативная база для массового запуска дронов в стране не подготовлена. К тому же для авиаперевозок необходима система хабов, наземная инфраструктура, связь и станции технического обслуживания.

Подготовленные дроны для «Почты России» также пока не вызывают в ведомстве оптимизма. Вопрос софинансирования конструкторских работ ещё не решён.



