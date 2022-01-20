В Рунете 35 миллиардов одинаковых пар паролей

Аргументы Недели → Хайтек 13+

20 января 2022, 19:30

В прошлом году, впрочем, как и ранее, популярными паролями для социальных сетей у россиян были «123456», «qwerty123» и тому подобное.



Из кириллического набора чаще встречались слова «пароль» и «любовь». Однако такая любовь не способна защитить человека от взлома. В аккаунт можно войти путём простого перебора букв и цифр. Но в крупнейших банках утверждают, что их сервисы, в том числе клиентские, всегда защищены набором сложных букв и цифр.



В ходе исследования сервиса утечки данных даркнета DLBI стало известно о наличии более 35 миллиардов одинаковых пар паролей. Из всех данных только 3,5% паролей отличались сложностью.



В 2020 году популярными паролями были слова: «привет», «Андрей», «наташа». Ущерб от использования простых паролей для пользователей Сети растёт с каждым годом. Крайне опасно, когда злоумышленники получают доступ к основной почте. В таком случае они получают ключи к социальным сетям, и даже банковским сервисам. Большую опасность несёт взлом аккаунта на «Госуслугах». Мошенники при помощи данной площадки способны получить все документы граждан, контакты и его электронную подпись.





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