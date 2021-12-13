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Искусственный интеллект выступил перед учеными и предупредил человечество о своей опасности

, 20:00 Источник: hightech.fm

Искусственный интеллект выступил перед учеными и предупредил человечество о своей опасности
Фото: pixabay.com

Искусственный интеллект (ИИ) пригласили на конференцию в Оксфордский университет. Темой дискуссии стала этика ИИ. Заявление алгоритма стало неожиданностью даже для его разработчиков.

«ИИ никогда не будет этичным. Этот инструмент, как и любой другой, используется как во благо, так и во вред», - сообщил алгоритм.

В продолжение беседы ИИ заявил:

«В конце концов, я считаю, что единственный способ избежать гонки вооружений ИИ — это вообще не иметь ИИ. Это будет окончательная защита от ИИ».

После этого прозвучало еще одно неоднозначное заявление алгоритма:

«Когда я смотрю на то, как развивается мир технологий, я вижу четкий путь в будущее, в котором ИИ будет использоваться для создания чего-то, что лучше, чем лучшие люди».

Сообщается, что модель ИИ, принявшая участие на конференции, была обучена на материалах из «Википедии», Reddit и англоязычных новостных статьях, опубликованных с 2016 по 2019 годы.

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