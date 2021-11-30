За россиянами шпионят тысячи видеокамер даже в собственных спальнях

Аргументы Недели → Хайтек 13+

30 ноября 2021, 17:24

Специалисты по информационной безопасности сообщают о взломе тысяч камер видеонаблюдения. Атаке подверглись устройства, расположенные в гостиницах, массажных кабинетах, салонах для интимной стрижки. Видеозаписи с таких камер можно приобрести в Сети. Эти материалы очень часто используются в качестве компромата. Защитить устройство не сложно, но для этого требуется смена заводских настроек. Данное базовое требование владельцы камер просто игнорируют. Это позволяет злоумышленникам «подглядывать» за людьми во многих местах.



Дело дошло до того, что в Интернете можно приобрести видеозаписи с камер, расположенных в спальнях, туалетах россиян. Цена одного такого «мультика» стартует от 600 рублей. Для привлечения внимания потенциальных клиентов продавцы размещают на сайтах скриншоты самого ролика.



В большинстве случаев герои видеоматериала никогда не догадаются, что они стали актёрами для определённой категории зрителей. Уязвимые камеры расположены не только в России, но и в других странах. В лаборатории Касперского сообщили «Известиям» о наличии в Интернете большого количества предложений с пикантным контентом. Найти месторасположение взломанной видеокамеры можно по метаданным. Но похвастаться качественным кадром могут далеко не все устройства.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости