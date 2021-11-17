Команда Челябинской области вышла в финал конкурса «Цифровой прорыв»

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17 ноября 2021, 07:49 Татьяна Михайлова

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

Южноуральцы заняли призовое место в хакатоне.

Форум разработчиков состоялся в рамках 8-го полуфинала 3-го сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

На протяжении 48 часов 138 команд решали задачи, связанные с потребностями сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Участники соревновались в веб-разработке, анализе данных, создании чат-ботов. По итогам конкурса была выбрана 21 команда-победитель. Цифровые решения, предложенные их разработчиками, могут значительно улучшить качество жизни населения.

Челябинскую область на конкурсе «Цифровой прорыв» представила команда night_stress_testing, в которую вошли Сергей Башков, Егор Морозов, Елена Губина и Анастасия Пастушенко. Они заняли третье место в кейсе Fire-vision, предложенном Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и MMS Rescue. Разработка южноуральцев позволяет находить очаги возгорания на ранней стадии в видеопотоке с помощью компьютерного зрения. Месторасположение возгорания определяется с высокой точностью, погрешность составляет 150 метров. Сведения об очаге система автоматически передает в диспетчерский отдел.

Победителям и призерам всех восьми полуфиналов конкурса «Цифровой прорыв» предстоит сразиться в финальном соревновании.

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