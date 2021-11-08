Цукерберг строит альтернативную виртуальную Вселенную ради денег

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8 ноября 2021, 18:47 Источник: Новая газета

Metaverse — всего лишь лукавый маневр, направленный на отвлечение внимания общественности от дискредитировавшего себя в прах старого бренда Facebook! Кто только не вытирал ноги намедни о половичок социальной сети, объединившей большую часть человечества: и Конгресс, и Сенат, и Белый Дом, и «отважная стукачка» Франсес Хауген, и лично товарищ Трамп вместе с товарищем Байденом. А тут — раз! — переименовали Facebook в Meta. И вот уже вроде как ненавидят не тебя, а кого-то другого. Ребрендинг и обнуление — модные нынче тренды.



Еще более знающие замечают, что Metaverse — слово, которое вообще-то было переведено на русский язык уже как 29 лет назад, сразу после выхода в свет романа «Лавина» (Snow Crash) одного из отцов киберпанка Нила Стивенсона.



Путаница с Метавселенной возникла из смысловой поливалентности этого термина, который обозначает и виртуальную реальность, представленную сегодня гигантской индустрией трехмерных компьютерных игр, и пласт компьютерного оборудования, создающего спецэффекты, обеспечивающие иллюзию виртуального мира, и еще кое-что новое мало кому знакомое.



Никакого нового курса бизнеса Цукерберга, направленного на создание игровой или аппаратной Метавселенной, в октябре 2021-го быть не может, потому как этот курс был официально и однозначно заявлен в марте аж 2014 года, когда Facebook купила компанию Oculus — производителя лучших в мире шлемов виртуальной реальности (линейки Oculus Rift и Oculus Quest), за $2,3 млрд. Уже как минимум 7 лет компания Марка Цукерберга сосредоточена на активном развитии игровой и аппаратной Метавселенной.



Metaverse, который собирается строить компания Meta, — эта форма виртуальной реальности, первопроходцем которой в 2015 году выступила аргентинская компания Decentraland. Криптовалютный проект Decentraland был создан Ари Майлихом (Ari Meilich) и Эстебаном Ордано (Esteban Ordano). Изначально это была трехмерная цифровая реальность, состоящая из более 90 тыс. земельных участков, право собственности которых зафиксировано в неповторимых взаимонезаменяемых токенах (NFT). Покупка виртуальных земельных наделов осуществляется с помощью utility token (функционального токена) MANA, обитающего в сети и блокчейне Ethereum.



Управление Decentraland, публичный запуск которой состоялся в феврале 2020 года, передано некоммерческой организации Decentraland Foundation. В момент запуска бета-версии трехмерной цифровой реальности в 2017 году стоимость одного земельного надела в Decentraland составляла $20. Сегодня участки с самым выгодным расположением невозможно уже купить даже на $100 тыс. Учитывая, что бум NFT только-только начинает набирать коммерческие обороты, резонно предположить, что стоимость «земли» Decentraland будет скоро ассоциироваться не с прайслистом успешного риелторского агентства, а со спидометром космической ракеты.



За что платят сотни тысячи долларов, за не-пойми-что в не-пойми-где? За деловую, культурную и коммерческую активность, которая с ошеломительной скоростью разворачивается в Decentraland чуть ли не ежечасно.



В 2020 году Decentraland был популярным местом для проведения виртуальных международных конференций и симпозиумов криптоиндустрии. После запуска революции DeFi в июне 2020 года стало не просто модно, но и выгодно устраивать презентации новых протоколов и проектов в Decentraland: в каком-нибудь клубе, баре, кинотеатре или конференц-зале можно было запросто встретить, подойти и разговориться с Виталиком Бутериным, Гэвином Вудом или десятком других криптомиллиардеров, рассказать о своем стартапе и здесь же на месте заручиться поддержкой и солидным стартовым капиталом. Без бюрократической волокиты и банковских формальностей. Благо, инструментарий DeFi позволяет оформлять подобные сделки молниеносно, с абсолютным уровнем безопасности и соблюдением интересов всех сторон, которые охраняются беспристрастными смарт-контрактами.



В июне 2021 года лондонский аукционный дом Sotheby's торжественно открыл в Decentraland цифровую реплику своей штаб-квартиры, расположенной в риаллайфе на New Bond Street. Здесь же заработала и цифровая арт-галлерея, в которой на постоянной основе выставляются и продаются образцы NFT-искусства.



В том же месяце нью-йоркское агентство цифровой недвижимости Republic Realm скупило в Decentraland 259 участков почти за миллион долларов.



В октябре 2021 года в Decentraland с триумфом прошел 4-дневный музыкальный Metaverse Festival, билеты на который разлетались как горячие пирожки.



18 июня 2019 года компания Facebook, преисполненная наивной веры в заинтересованность государства эволюцией денежных отношений в обществе, торжественно анонсировала запуск собственной криптовалюты Libra.



Скорость, с которой американское государство задушило-удавило-растерзало эту инициативу Facebook, достойна Книги рекордов Гиннесса: уже через несколько дней после анонса Марка Цукерберга подвергли публичной флагелляции прямо на персидских коврах американских законодателей. 15 июля Facebook официально отрекся от ереси и объявил, что своей криптовалюты у Facebook никогда не будет.



В октябре 2019 года из консорциума Libra Association, объединившего весь цвет цифровой корпоративной Америки, один за другим вышли ключевые игроки: PayPal left, eBay, Mastercard, Stripe, Visa, Mercado Pago и Booking Holdings.



Марк — очень упрямый мальчик! В апреле 2020 года остатки Libra Association заявили о том, что попытаются создать вместо криптовалюты некое подобие стейблкоина, обеспеченного корзиной существующих фиатных валют, а также о намерении получить лицензию на обработку платежей в Швейцарии. Дабы избавиться от неприятных воспоминаний, Libra даже переименовали в Diem.



В мае 2021 Diem объявил об отзыве заявки на получение лицензии у швейцарского финансового регистратора (Swiss Financial Market Supervisory Authority) и о планах добиться разрешения в американском Казначействе. Уже к середине лета 2021 законодатели США дали понять, что Diem разрешат работать только через их труп.



Компании Facebook и ее наивной веры в умных и прогрессивных законодателей больше нет. Вместо Facebook есть совершенно новое юридическое лицо под названием Meta. А вместо глупостей с регистрацией псевдокриптовалют запускается Метавселенная, Metaverse, которая живет в блокчейне и распределенных децентрализованных компьютерных сетях. Которая не подчиняется ни одной географической юрисдикции. Которая не просто анонимна, но и обладает неисчерпаемым запасом инструментов, не оставляющих ни малейшего шанса на какой бы то ни было финансовый контроль со стороны какого бы то ни было государственного органа.



У юридического лица Meta не будет никаких собственных криптовалют и стейблкоинов. Они ей ни к чему. У Meta будет виртуальный трехмерных мир, в который одним щелчком пальцев можно запросто переселить несколько миллиардов человек пользователей Facebook. Запретить пользователям социальной сети создавать собственные цифровые аватары, поселяться в цифровой виртуальной реальности и делать там все, что душа пожелает, не спрашивая на это ни у кого разрешения, никто не может. Издать декрет о запрете — можно. Реализовать этот декрет на практике — ни малейшего шанса.



Это у Decentraland 90 тыс. земельных участков. У Meta таких участков будут сотни миллионов. Если не миллиардов. Это будут бескрайние цифровые города, джунгли, реки, горы, леса и прерии. Реально бесконечные. В этих городах будут обитать миллиарды цифровых анонимных или псевдонимных аватаров. Они будут строить дома, открывать кинотеатры, стриптиз-бары, казино, все, что угодно. Хотите это хозяйство регулировать? Милости просим! Добро пожаловать в Metaverse!



Можно попытаться прижучить Meta. Но только сначала нужно будет придумать — за что. Никаких криптовалют непосредственно у самой Meta никогда не будет. Никаких финансовых прямых связей с экономикой виртуальной Метавселенной — тоже не будет. Анонимный аватар под номером 8838830020039993 может запросто представлять в Metaverse интересы кого угодно. Хоть президента Байдена, хоть самого Цукерберга.



Связать аватар №8838830020039993 с имяреком? Отличная идея! А главное, под нее можно смело запрашивать госфинансирование. Представляете, какие феерические перспективы открываются перед американскими чиновниками? Хватит и работы, и на хлеб с маслом не только самим, но и их правнукам. Главное, чтобы потом случайно не вскрылось, что аватар №8838830020039993, поимке которого чиновник посвятил всю свою жизнь до самой пенсии, финансовые интересы этого самого чиновника изначально и не представлял.



Вот такую Метавселенную строит для человечества Марк. А вовсе не виртуальные шлемы и трехмерные стрелялки, как подумали доверчивые аналитики из мира, далекого от того, в котором современный Metaverse только и зародился.

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