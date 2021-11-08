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iPhone 13 Pro Max: чем он лучше предшественников

, 16:14

iPhone 13 Pro Max: чем он лучше предшественников

Внешне новый iPhone 13 Pro Max может показаться схожим с предшественником iPhone 12 Pro Max. Но если приглядеться внимательнее, то они имеют не только «внутренние различия», но и внешние.

У новинки «чёлка»меньше, чем у предшественника. Благодаря этому место для отображения контента увеличилось. Не менее важным нововведением стала поддержка частоты дисплея до 120 Гц, что ускорило и сделало плавной анимацию на экране.

Новый айфон делает более качественные снимки, чем предшественник даже при слабом освещении. Фишкой современной модели стал режим «Киноэффект». При портретной видеосъёмке он уделяет большее внимание главному объекту, а не заднему фону. В данном режиме можно снимать видео с разрешением Full HD 30 кадров в секунду.

Смартфон заряжается на половину в среднем за тридцать минут. На полном заряде он гарантированно способен работать в активном режиме в течение всего дня.

Стоимость новинки составляет 110 тысяч рублей. Он не уступает по характеристикам цифровым видеокамерам и может заменить портативную видеостудию.

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Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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