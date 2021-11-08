iPhone 13 Pro Max: чем он лучше предшественников

Аргументы Недели → Хайтек 13+

8 ноября 2021, 16:14

Внешне новый iPhone 13 Pro Max может показаться схожим с предшественником iPhone 12 Pro Max. Но если приглядеться внимательнее, то они имеют не только «внутренние различия», но и внешние.



У новинки «чёлка»меньше, чем у предшественника. Благодаря этому место для отображения контента увеличилось. Не менее важным нововведением стала поддержка частоты дисплея до 120 Гц, что ускорило и сделало плавной анимацию на экране.



Новый айфон делает более качественные снимки, чем предшественник даже при слабом освещении. Фишкой современной модели стал режим «Киноэффект». При портретной видеосъёмке он уделяет большее внимание главному объекту, а не заднему фону. В данном режиме можно снимать видео с разрешением Full HD 30 кадров в секунду.



Смартфон заряжается на половину в среднем за тридцать минут. На полном заряде он гарантированно способен работать в активном режиме в течение всего дня.



Стоимость новинки составляет 110 тысяч рублей. Он не уступает по характеристикам цифровым видеокамерам и может заменить портативную видеостудию.





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