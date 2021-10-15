Китайцы начали майнить криптовалюту в Сибири

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15 октября 2021, 12:38

По сравнению с прошлым годом объём потребления электроэнергии в Иркутской области вырос на 159%. Причиной скачка является массовый переезд «подпольных майнеров» с Китая.



Им выгодно осуществлять свою деятельность в России за счёт низкой цены на электроэнергию. Китай ввёл запрет на майнинг. В результате умельцы оперативно перебазировали всё оборудование в Сибирь. Многим для этого было достаточно просто пересечь границу. Однако майнинг оказывает гигантскую нагрузку на сети российских городов, районов и посёлков. Нередко из-за майнеров происходят аварии. В зимнее время это может привести к чрезвычайной ситуации.



По мнению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, майнеры обязаны платить за электроэнергию по другим тарифам. К тому же у подпольных майнеров зачастую отсутствуют счётчики. Если «фермы» расположены в садоводствах, то расходы за электричество ложатся на соседей. Они жалуются также на высокий уровень шума от работы оборудования. Официальный Пекин опасается вывода средств из страны из-за операций с криптовалютами.





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