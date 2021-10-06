Мир в тупике: цифрой нельзя накормить, согреть, невозможно одеть людей, обеспечить их лекарствами

Аргументы Недели → Хайтек 13+

6 октября 2021, 11:37

Цифровизация ведёт в тупик, потому что основана на технологиях 70-летней давности и развивается за счёт уничтожения реальной экономики.



Причины недавнего мирового сбоя в работе социальных сетей мы не знаем и никогда не узнаем. В Конгрессе США предстоят слушания на этот счёт, и существуют информаторы, которые работали раньше на «Фейсбук». Может, они раскроют какие-то тайны. Мы видим интересный процесс: нас, с одной стороны, цифровыми технологиями затаскивают в какую-то антиутопию и новое средневековье, когда человек лишается приватности, права выбора, потому что свобода выбора и его воля заменяется алгоритмами. Он находится под постоянным контролем. Через соцсети можно обеспечивать работой человека, но можно и контролировать его. С другой стороны, этот сбой показал, что в очень многих секторах можно лишить работы людей, которые перешли на удалёнку, лишить их возможности учиться, если детей переведут на дистанционное образование – то есть мы движемся в средневековье.



Автоматизированные системы управления уже были внедрены в производство в 1970 – 80-х годах, как и робототехника. Там особо ничего нового не придумать, всё, что могли, уже сделали. Нам говорят, что цифровая экономика – это здорово. Но почему-то забывают сказать, что это сфера услуг. Образовательных, развлекательных, финансовых, медицинских – любых. Но когда вы строите экономику на услугах, надо понимать, что цифрой нельзя накормить, нельзя согреть, невозможно одеть людей, обеспечить их лекарствами. Это просто цифры. И когда в пандемийный год вся мировая экономика рухнула на 27%, а при этом на 25% выросла цифровая, надо понимать, что это произошло именно за счёт реальной экономики. Но если вы допустили такое падение реального сектора, то где вы возьмёте продовольствие, одежду, пластик, металл и всё остальное, если они не производились? В виртуальном мире вам не нужны еда, газ, электричество. Смотрите телевизор и сидите в соцсетях.



В тупик ведёт сама идея цифровой экономики на существующей базе. Двоичный код – основа архитектуры современных компьютеров – это 1949 год! С тех пор принципиально ничего не менялось. И пройдёт ещё 10 – 20 лет, и всё это может перестать работать.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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