К концу года в России будет установлено 16 миллионов видеокамер

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4 октября 2021, 18:08

Количество камер видеонаблюдения в России возросло за последний год на 10%. Благодаря этому РФ стала вторым государством в мире по темпам роста видеосистем.



Спрос на них заметен как со стороны частного сектора, так и государственных структур. Законов, которые на Западе регулируют видеонаблюдение и нарушение персональных данных и частной жизни, у нас нет.



Главным плюсом видеокамер является сокращение рисков совершения преступлений. При этом видеонаблюдение имеет и минусы в виде возможной утечки данных. В Европе предъявляются серьёзные требования к установке видеокамер. Люди считают, что вмешательство в частную жизнь недопустимо. В Германии, к примеру, камеру не устанавливаются в жилых кварталах. Также европейцы не приветствуют устройства, способные распознавать лица. В США в общественных местах, на дорогах и в государственных учреждениях можно устанавливать камеры только специального типа.



Эксперты отмечают, что раньше камеры создавались для видеонаблюдения на объекте. Сейчас такие устройства выступают инструментом аналитики. В торговых точках специалисты могут при помощи анализа видеоматериала составить портрет потенциального покупателя, определить его интересы и предпочтения. Компания Telecom Daily прогнозирует, что к концу текущего года в России будет установлено 16 миллионов видеокамер.





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