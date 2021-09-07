Эксперт Wylsa рассказал, какие устройства компания Apple может показать на презентации 14 сентября

Аргументы Недели → Хайтек 13+

7 сентября 2021, 21:26 Источник: wylsa.com

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Компания Apple объявила о старте своей презентации 14 сентября в восемь часов вечера мск. Эксперты гадают, какие именно устройства могут быть продемонстрированы на ней.

Линейка iPhone 13

Слухи и утечки указывают на то, что новые iPhone обзаведутся как раз таким порядковым номером. Как и в минувшем году, в текущем ждут появления таких моделей, как iPhone 13 и 13 mini, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Отмечается, что новые айфоны получат улучшенные камеры. Этой информацией ранее поделился авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо. Кроме того, гаджеты обзаведутся новой системой-на-чипе Apple A15 Bionic.

Apple Watch Series 7

Часы должны порадовать публику новым дизайном. Увеличатся размеры дисплеев.

AirPods 3

Поклонники продукции Apple ждут этих наушников уже около шести месяцев. Изначально прогнозировалось, что их продемонстрируют весной, но этого не произошло. Автор материала считает, что на грядущем мероприятии их покажут публике с вероятностью 75%.

iPad

Ожидается, что в рамках предстоящего ивента представят одновременно два новых планшета. Речь идет о iPad 9 и iPad mini. Известно лишь то, что базовый станет более тонким. По мнению автора статьи, в текущем месяце компания продемонстрирует iPad 9, а во втором или третьем осеннем месяце - iPad mini.

Mac mini на Apple M1X

Прогнозируется, что устройство будет отличаться новым дизайном в стиле Apple TV первого поколения. Кроме того, ожидается появление большего числа портов. При этом издание считает, что на грядущей презентации Apple его не покажет.

Также на предстоящем мероприятии, как полагает автор материала, вряд ли стоит ожидать показ компьютеров iMac 32, iMac Pro и Mac Pro, айфона iPhone SE третьего поколения, наушников AirPods Pro второго поколения, гарнитуры Apple Glass, а также Apple Car.

Таким образом, в текущем месяце компания, судя по всему, покажет новую линейку iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods 3, поделится информацией о iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. В следующие пару месяцев пройдет очередная презентация, на которой должны продемонстрировать новые MacBook Pro и два айпэда: 9 и mini, вероятно, новый Mac mini. Подчеркивается, что в нынешнем году не стоит ожидать традиционного стрима.

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