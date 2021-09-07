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До конца года в Москве, Петербурге, Сочи появятся первые беспилотные автомобили

, 10:24

До конца года в Москве, Петербурге, Сочи появятся первые беспилотные автомобили

Поездки организует компания «Яндекс». Транспорт будет управляться через приложение. Машины обозначат информационным знаком - «автономное управление». Водителя в салоне не будет. Для общения с пассажиром встроена комплексная техническая поддержка.

Проект реализуется в три этапа. Сначала за автомобилями будут наблюдать разработчики и оператор. Потом за поведением машины на дороге будет следить только оператор. Далее оператор сможет контролировать несколько машин. Переход от одного этапа к другому будет определяться 100 часами безаварийной эксплуатации. Каждая машина застрахована на 10 миллионов рублей.

Эксперимент с беспилотными машинами в России проводится уже пятый год. Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что беспилотные такси уже используются в научных центрах Сколково и Иннополисе. Для массового внедрения требуется изменение законодательства и психологическая готовность граждан.

Для привлечения клиентов, пассажирам будут делать скидку на проезд в беспилотном авто. Со временем Россия может оказаться лидером на этом рынке, считает Богданов.

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