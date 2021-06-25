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1984 - Тотальное слежение по силуэту, походке, глазам, голосу - 2021

, 10:19

1984 - Тотальное слежение по силуэту, походке, глазам, голосу - 2021

Платформа мультиобъективной видеоаналитики, работающая в режиме реального времени, будет помогать сотрудникам полиции распознавать лица людей и автотранспорт.

Такая система позволяет найти людей, которые были зафиксированы хотя бы на одной камере. Программа обрабатывает один миллиард снимков и может найти нужную фотографию за несколько секунд. Правоохранители способны теперь отследить маршрут людей по их силуэтам, росту и другим признакам. Оборудование может распознать людей даже в мотоциклетных шлемах и масках.

Сейчас специалисты разрабатывают программу распознавания людей по радужной глазной оболочке, голосу и походке на дальнем расстоянии. Программа определяет размер шага, угол наклона ступни, жестикуляцию рук.

Технологии слежения создаются на основе единого централизованного банка биометрических данных. В нём будут находиться сведения не только о российских гражданах, но и об иностранцах. Новая техника сможет распознавать автомобили: по цвету, марке и индивидуальным особенностям. Это позволит сократить количество нераскрытых преступлений либо, наоборот, при недобросовестном использовании встанет на службу криминалу и политическим репрессиям.

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