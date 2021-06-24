Корпорация Microsoft представила версию операционной системы Windows 11

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24 июня 2021, 19:50 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Корпорация Microsoft в четверг представила обновленную версию своей операционной системы (ОС) Windows 11. Одним из ключевых новшеств стал обновленный дизайн ОС. Изменения в меню "Пуск". Теперь оно будет располагаться в центральной части экрана.

Новая ОС получила доработанный дизайн. В компании отметили, что обновленная версия ОС станет наиболее быстрой и безопасной в сравнении со своими предшественниками.

Windows 11 потребует для работы двухъядерный 64-битный процессор с частотой не менее 1 ГГц, 4 гигабайта оперативной памяти и жесткий диск объемом не менее 64 гигабайт. Также необходим монитор с разрешением не менее 1366 на 768 пикселей и графическая карта, поддерживающая технологию DirectX 12. Диагональ монитора должна составлять не менее 9 дюймов.

Соответственно, на первоначальном этапе Windows 11 не будет использоваться на телефонах и большинстве планшетов.

Одним из главных новшеств операционной системы станет то, что Windows 11 позволит использовать приложения для Android, которые будут распространяться через онлайн-магазин Amazon.

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