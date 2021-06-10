На цифровизацию США выделяют 250 млрд долларов

Аргументы Недели → Хайтек 13+

10 июня 2021, 11:16

ЕС и США планируют создать единый совет по развитию технологий. Они заинтересованы в ограничении технологического роста Китая. На цифровизацию Вашингтон выделяет 250 млрд долларов.



Вашингтон и Брюссель уделят особое внимание разработке и производству полупроводников, которые выступают главным элементом в цифровой индустрии. За последние 30 лет их производство сократили в несколько раз - зачем, если дешевле купить в Китае. Пандемия же показала, что значит такая монополия для мировой экономики, которая впала в ступор, когда Китай на время закрылся. Опасения Запада весьма логичны. Китай догоняет США по финансированию науки. Пекин намерен занять лидирующее положение в создании систем искусственного интеллекта и стратегических технологий.



Россия такого себе позволить не может и на на поддержку извне рассчитывать не приходится. Остаётся только импортировать технологии из-за рубежа. В сфере цифровых технологий Москве не стоит считать Пекин своим стратегическим партнёром, он всего лишь поставщик.





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