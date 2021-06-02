Полномасштабное коммерческое использование 6G в России начнется в 2035 году

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2 июня 2021, 18:16 Источник: Известия

Шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России в 2035 году. Такой прогноз «Известиям» дали в Научно-исследовательском институте радио (НИИР) и Сколковском институте науки и технологий. НИИР отдельно подготовил проект дорожной карты 6G и направил ее в Минцифры.



6G предполагает новый подход к архитектуре сети, включающий объединение наземного и спутникового сегментов. Также в сетях будущего поколения будут использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для определения оптимального местоположения базовых станций, снижения энергопотребления, обнаружения и устранения аномальных сбоев в работе.



В 6G можно будет использовать иммерсионную расширенную реальность (XR), которая совмещает виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и смешанную реальность (MR) в сферах развлечений, здравоохранения, науки, образования, промышленности и межличностном общении.



Пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может достигать и превышать 1 Тбит/с, задержка для приложений пользователя окажется в 40 раз меньше, чем в 5G, а плотность подключения на квадратный километр станет в 10 раз больше. Для сверхвысоких скоростей передачи данных придется перейти в новые полосы частот. Диапазон от 100 ГГц до 1 ТГц рассматривается в качестве основного для систем 6G. На первых порах это, видимо, будут частоты в полосе 140–350 ГГц.





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