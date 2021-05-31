США увеличивают инвестиции в высокие технологии

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31 мая 2021, 15:28

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен преодолеть иностранную зависимость в полупроводниках, искусственном интеллекте. В США, осознавая, что от их технологий Китай будет постепенно отказываться, решили увеличить финансирование данной отрасли на четверть триллиона долларов.



Китай не намерен останавливаться в развитии науки и технологий после удачной посадки космического аппарата на Марс. В государстве будет усилена работа университетов, предприятий. Помимо успехов в космической программе Пекину удалось запустить новую спутниковую навигацию, создать глубоководный подводный аппарат. В дальнейшем КНР будет осваивать технологии в области искусственного интеллекта, производства чипов. Вашингтон пытается противостоять развитию Китая на дипломатическом уровне. Белый дом активно ищет союзников среди соседних с Китаем государств.



Пока США остаются лидерами в производстве чипов. КНР сможет догнать своего главного конкурента, если он не будет закрываться от внешнего мира. В противном случае китайским инженерам потребуются десятилетия. Рынок готовых технологий был закрыт американцами для Китая после усиления конфронтации государств в Южно-китайском море, усилении политики Пекина в отношении соседних территорий.





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