NFT-революция уничтожила монополии всех посредников и прокладок между творческими личностями и их поклонниками

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10 марта 2021, 18:03 Источник: Новая газета

Американская журналистка Эрин Гриффитс решила проанализировать причину увеличения спроса людей на цифровые медийные объекты. Музыканты, художники активно осваивают новую нишу, предлагая людям уникальный продукт «собственного производства». Владельцы такого товара могут хвастаться им в сети. Причём мультимедийные объекты – это не временный прибамбас. На смену устаревшим будут приходить новые предложения, считает журналистка.



За последний год было много сделано для разрушения монополии посредников, которые ранее выступали незаменимым звеном между творческими людьми и поклонниками. Если ранее музыкант мог стать популярным, только благодаря звукозаписывающим компаниями, а художник при помощи галерей, то сейчас это происходит по-другому.



Революция DeFi (децентрализованных финансов) уничтожила монополию государства и коммерческих банков в сфере денежных отношений и позволила каждому человеку создать свой собственный банк и участвовать в доходных операциях, о которых раньше не приходилось и мечтать.



NFT - это вторая волна той же революции DeFi, которая вызревала весь прошлый год и набрала мощь в январе-феврале 2021. Суть революции NFT - окончательное и, на сей раз, бесповоротное уничтожение монополии всех посредников и прокладок, которые исторически сложились между творческими личностями и их поклонниками.



Цифровая цивилизация устранила проблему с распространением готового продукта. Даже монетизация хобби, увлечения и дела посредством функциональных площадок YouTube, TikTok и т.д. - это уже вчерашний день. Современные технологии позволяют заполнять сети оцифрованной собственностью ежедневно многим пользователям и творческим личностям. Вовлеченность внешнего мира в данный процесс стремительно увеличивается. Цифровой формат способствует выбору максимально качественного продукта среди большого количества предложений. NFT - это ворота, через которые в цифровое пространство в ближайшее время хлынут нескончаемые потоки оцифрованной собственности из риаллайфа - те самые дома, отели и острова.



Сегодня мир созрел для массового восприятия DeFi революции! Произошло это, в первую очередь, потому что количество площадок для работы с NFT перешло в новое качество.



