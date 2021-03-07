Bloomberg: десятки тысяч компаний по всему миру хакеры взломали из-за уязвимости в ПО Microsoft

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7 марта 2021, 11:21 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Не менее 60 тысяч организаций по всему миру взломали хакеры из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Информацию о хакерской атаке на ПО Microsoft, которая грозит глобальным кризисом кибербезопасности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, работавший в правительстве США.

Источник, знакомый с ходом расследования, раскрыл, что киберпреступники намерены заразить как можно больше компьютеров, прежде чем компания сможет обезопасить всех своих клиентов.

Представитель властей США сообщил, что на всех уровнях правительства принимаются меры, чтобы «оценить и устранить последствия» действий хакеров. «Угроза сохраняется и развивается, и мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью», — цитирует агентство инсайдера.

Об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server компания Microsoft сообщила 2 марта. По данным компании, за атакой стоит китайская хакерская группировка под названием Hafnium. Хакеры пытались добыть информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, аналитических центров и других организаций.