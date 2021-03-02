Роботизация добралась и до пианистов: 3D-руки компьютера виртуозно играют Рахманинова

Аргументы Недели → Хайтек 13+

2 марта 2021, 19:54

Фото: Pixabay

Виртуальный пианист теперь может сыграть самое сложное музыкальное произведение – нужно лишь загрузить для него звуковой файл.

Робота-гения обучили люди. Несколько часов пианисты играли для него в офисе компании Massive Technologies в Хельсинки. Искусственный интеллект наблюдал и анализировал действия человека с помощью специальных устройств и сенсоров. Робота тренировали до тех пор, пока он не научился играть не хуже своих учителей.

Какие еще профессии отберут у людей роботы уже в ближайшее время? Читайте в книге Игоря Диденко "НеВенец творения".