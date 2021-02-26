В соцсетях появился фильтр, распознающий комментарии с угрозами

Аргументы Недели → Хайтек 13+

26 февраля 2021, 21:55

Фото: Pixabay

Социальная сеть «ВКонтакте» решила начать бороться с травлей россиян. Разработан фильтр, который распознает враждебные высказывания. Функция уже доступна для половины онлайн-сообществ.

Алгоритм способен определить пожелания смерти, обещания причинить вред здоровью, угрозы расправы. В дальнейшем добавятся признаки нетерпимости на религиозной или национальной почве.

Сейчас фильтр успешно справляется с определением 80 % угроз. Многие администраторы пабликов уже активно пользуются этой опцией. При желании комментарий, который удалил робот, можно восстановить, но как показывает практика, с искусственным интеллектом не соглашаются лишь в 1 % случаев.

Что еще может искусственный интеллект? И останется ли место для человека в современном мире? Читайте в книге Игоря Диденко "НеВенец творения".