В соцсетях появился фильтр, распознающий комментарии с угрозами
26 февраля 2021, 21:55
Социальная сеть «ВКонтакте» решила начать бороться с травлей россиян. Разработан фильтр, который распознает враждебные высказывания. Функция уже доступна для половины онлайн-сообществ.
Алгоритм способен определить пожелания смерти, обещания причинить вред здоровью, угрозы расправы. В дальнейшем добавятся признаки нетерпимости на религиозной или национальной почве.
Сейчас фильтр успешно справляется с определением 80 % угроз. Многие администраторы пабликов уже активно пользуются этой опцией. При желании комментарий, который удалил робот, можно восстановить, но как показывает практика, с искусственным интеллектом не соглашаются лишь в 1 % случаев.
Что еще может искусственный интеллект? И останется ли место для человека в современном мире? Читайте в книге Игоря Диденко "НеВенец творения".
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