В России будут приняты государственные стандарты OpenRAN для развития 5G

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5 февраля 2021, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Российские производители активно реализуют программу импортозамещения по всем направлениям. Буквально через несколько недель появятся стандарты телекоммуникационного оборудования OpenRAN.



Однако специалисты отодвигают срок запуска на несколько лет. Это связано с тем, что инфраструктура операторов базируется на зарубежном оборудовании, а трансформация на государственные стандарты потребует времени и настройки.

Первый продукт стандартов будет выпущен Сколтехом. Он разработан на базе разработок международного альянса O-RAN. Российские решения будут сочетаться с зарубежными моделями. Отечественная разработка уделяет большое внимание информационной безопасности. В ближайшее время Сколтех намерен представить ещё несколько стандартов OpenRAN.



Переход к отрытой модели архитектуры сети позволит операторам приобрести независимость от поставщика оборудования и использовать комплектующие от нескольких производителей. Для внедрения сети 5G такая технология будет полезна, так как она может сократить затраты на создание инфраструктуры.

В МТС поддерживают идею российского научного центра. Неснятым вопросом остаётся стоимость готовых решений. Также оператор пока не считает, что отечественные производители смогут полностью заменить импортные поставки оборудования. Продукция будет использоваться только тогда, когда она сможет доказать свою надёжность в работе.



