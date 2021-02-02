Южноуральская компания закупила новую грузовую технику

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2 февраля 2021, 11:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Александринская горно-рудная компания, входящая в Группу Русской медной компании, приобрела два новых механизма для подземных работ на принадлежащем ей руднике «Чебачий». Это шахтный самосвал Minetruck MT2200 и специальная буровая установка Sandvik DD311-40.

Самосвал способен передвигаться под землей по выработкам малого и среднего сечения. Его не стесняют даже склоны, которые он преодолевает на приличной скорости. Грузоподъемность машины составляет 22 тонны, что позволяет быстро транспортировать руду от мест выработки к местам её хранения. Буровая установка также позволяет работать даже в небольших выработках. Высокая точность проводимых проходческих работ у неё сочетается с большой производительностью. Отмечается, что оба механизма уже прибыли на рудник, и теперь его парк специализированной подземной техники достигает тридцати единиц.

Рудник начал свою добычу в 2013 году, и уже отработал свой первый горизонт. Сейчас работы ведутся ещё на трех, на глубинах до 400 метров. Мощность рудника «Чебачий» достигает 800 тысяч тонн руды ежегодно.