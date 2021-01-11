Новые гаджеты с 1 апреля будут с российским софтом

Аргументы Недели → Хайтек 13+

11 января 2021, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 апреля 2021 года все приобретаемые в России гаджеты будут с предустановленным российским софтом. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 6 января 2021 года.



Список программ, обязательных для установки на смартфоны, планшеты, компьютеры и др. составлен Министерством цифрового развития России, согласно рейтингу популярности. Это 16 приложений для смартфонов и планшетов, и «Мой офис» для стационарных компьютеров . Смарт-ТВ получат 11 предустановок. Сейчас в их числе сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети Вконтакте и Одноклассники, мобильное приложение портала госуслуг, антивирус Kaspersky. Обновлять список обязательных приложений будут каждый год в августе.



Всего предлагается три способа - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.



