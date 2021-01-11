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Новые гаджеты с 1 апреля будут с российским софтом

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Новые гаджеты с 1 апреля будут с российским софтом

С 1 апреля 2021 года все приобретаемые в России гаджеты будут с предустановленным российским софтом. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 6 января 2021 года.

Список программ, обязательных для установки на смартфоны, планшеты, компьютеры и др. составлен Министерством цифрового развития России, согласно рейтингу популярности. Это 16 приложений для смартфонов и планшетов, и «Мой офис» для стационарных компьютеров . Смарт-ТВ получат 11 предустановок. Сейчас в их числе сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети Вконтакте и Одноклассники, мобильное приложение портала госуслуг, антивирус Kaspersky. Обновлять список обязательных приложений будут каждый год в августе.

Всего предлагается три способа - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.

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Армия

На северо-востоке Сирии российские военные выдавливают американцев из региона, местные жители это не одобряют

На северо-востоке Сирии российские военные выдавливают американцев из региона, местные жители это не одобряют

Пост российской военной полиции был оборудован на выходных в городе Маликия в крайнем северо-восточном регионе Сирии, недалеко от нефтяных месторождений, контролируемых американскими военными, и турецких границ, а также рядом с автомагистралью, соединяющей город Камышлы и пограничный переход Семалка.

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