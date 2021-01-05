Роботы-библиотекари поругались, выбирая книгу для посетителя

Аргументы Недели → Хайтек 13+

5 января 2021, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

В провинции Цзянси на востоке Китая посетители одной из городских библиотек сняли забавное видео: два робота поссорились, пытаясь помочь человеку.

Пришедший в библиотеку китаец обратился к одному из роботов с вопросом. В дело вмешался его коллега, и между электронными ассистентами – Туту и Винбао – началась словесная перепалка. Ссора длилась несколько минут, все это время роботы спорили и периодически обиженно отворачивались друг от друга. В итоге один все же признал свою вину.

Некоторые считают, что за роботов говорили живые люди, но свидетели конфликта уверяют, что это не так.

О том, что ждет человека в мире роботов, читайте в книге Игоря Диденко «НеВенец творения».