Роботы-библиотекари поругались, выбирая книгу для посетителя
5 января 2021, 14:37[ «Аргументы Недели» ]
В провинции Цзянси на востоке Китая посетители одной из городских библиотек сняли забавное видео: два робота поссорились, пытаясь помочь человеку.
Пришедший в библиотеку китаец обратился к одному из роботов с вопросом. В дело вмешался его коллега, и между электронными ассистентами – Туту и Винбао – началась словесная перепалка. Ссора длилась несколько минут, все это время роботы спорили и периодически обиженно отворачивались друг от друга. В итоге один все же признал свою вину.
Некоторые считают, что за роботов говорили живые люди, но свидетели конфликта уверяют, что это не так.
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