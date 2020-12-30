Роботы устроили дискотеку под песню из «Грязных танцев»
30 декабря 2020, 13:51[ «Аргументы Недели» ]
Инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике, опубликовала видео, которое неплохо поднимает настроение перед Новым годом. Впервые несколько роботов слаженно и зажигательно станцевали вместе.
В качестве музыкального сопровождения выбрана композиция шестидесятых Do you love me. Этот хит знаком многим в том числе благодаря фильму «Грязные танцы».
Поражает синхронность движений железных людей. Два человекоподобных робота Atlas, робопёс Spot и птице-робот Handle «взорвали» танцпол. Видео уже собрало более 3 млн просмотров. Пожалуй, многие звезды уже могут смело обращаться к роботам за подтанцовкой. А может, машины и споют лучше некоторых современных артистов.
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