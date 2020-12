Роботы устроили дискотеку под песню из «Грязных танцев»

Аргументы Недели → Хайтек 13+

30 декабря 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике, опубликовала видео, которое неплохо поднимает настроение перед Новым годом. Впервые несколько роботов слаженно и зажигательно станцевали вместе.

В качестве музыкального сопровождения выбрана композиция шестидесятых Do you love me. Этот хит знаком многим в том числе благодаря фильму «Грязные танцы».

Поражает синхронность движений железных людей. Два человекоподобных робота Atlas, робопёс Spot и птице-робот Handle «взорвали» танцпол. Видео уже собрало более 3 млн просмотров. Пожалуй, многие звезды уже могут смело обращаться к роботам за подтанцовкой. А может, машины и споют лучше некоторых современных артистов.

