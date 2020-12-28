За психическим здоровьем коров будут следить новые технологии

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28 декабря 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

Ученые из Петербурга разработали компьютерную систему, которая будет удаленно анализировать поведение и настроение коров. Больше не нужно прикреплять датчики, достаточно лишь следящей за животными видеокамеры.

Нейронные сети смогут мониторить состояние коров и фиксировать частоту дыхания, шаги, перемещения, вздрагивания и любые другие движения. Также владелец животного может расширить список интересующих его параметров. Собранные данные помогут судить о физическом и психическом здоровье коровы. Например, должны насторожить плохой аппетит и замедление жвачки.

Для обучения робота разработчикам пришлось показать ему 2,5 тыс. изображений животных, в тестировании системы приняли участие более 200 коров.

Мониторинг уже начали применять в Воронежской области. Это поможет вовремя реагировать на возможные заболевания в стаде, увеличить надои молока, повысить продолжительность и качество жизни животных, снизить затраты на ветеринарное обслуживание и корма.