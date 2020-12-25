Видеокамеры за нами следят на каждом повороте

Аргументы Недели → Хайтек 13+

25 декабря 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Россия стала третьей в списке по тотальному наблюдению за своими гражданами посредством видеокамер. Её опережают только Китай и США.



На каждую тысячу человек в России установлено 93,2 камеры, всего 13,5 млн приборов. 58,7% камер поставили коммерческие предприятия, 32,8% камеры установлены за счёт госбюджета на социальных и образовательных объектах. И 8,5% камер принадлежат физическим лицам. Многие видеокамеры в больших городах уже научились распознавать лица, что способствует раскрытию преступлений и поиску пропавших людей.



Использование искусственного интеллекта находит широкое применение в банковском секторе, где с помощью камер могут определять настроение клиента. На подъездах многоквартирных домов и турникетах метро также устанавливаются камеры с использованием технологии Face-ID. Поэтому даже мышь не проскочит. Но расследованию убийства Немцова и отравлению Навального никакие камеры не помогли, они просто почему-то не работали. Тут задумаешься, против кого они устанавливаются и почему так легко удаляются с них записи.



