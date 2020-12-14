В России упали Google и все его сервисы

В работе поисковой системы Google произошел масштабный сбой. "Упали" и все его сервисы. "Висят" видеохостинг YouTube и почтовый сервис GMail. Со сбоем в работе сервисов Google столкнулись не только в России.
О проблеме рассказывают пользователи Интернета из европейский стран, из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании. Перебои появились около 14:30 мск. Больше всего пользователей Google (77 %), YouTube (87 %) и Gmail (57%), сообщивших о сбое, не смогли зайти на сайты. Остальным не удалось авторизироваться.
В официальном аккаунте Google Россия написали в Twitter: "Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации".
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