Китай будет вызывать искусственный дождь и продавать облака другим странам

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8 декабря 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Китайское руководство пообещало увеличить количество искусственных осадков в несколько раз. Технология искусственного формирования облаков разработана в Китае ещё в 60-х годах прошлого века. В реализации климатической программы заняты более трёх десятков тысяч специалистов.



В Госсовете КНР сообщили, что через четыре года у государства появится возможность формирования искусственных осадков на площади, равной половине территории государства. Практика искусственного формирования облаков применялась во время Олимпиады. Дожди прошли до спортивных мероприятий, спасая урожай от засухи в Синьцзяне летом прошлого года.



Китайские чиновники намерены продавать уникальную технологию в другие страны. Это позволит помочь любому государству в мире избежать засухи. Технология может использоваться и при тушении пожаров в лесах.



Воздействие на погоду проводится во многих государствах. Во Всемирной метеорологической организации ООН сообщили, что искусственный засев облаков не изучен до конца. Учёные не смогли полностью просчитать последствия, так как на процесс влияет слишком много факторов. Вместе с этим данная сфера требует юридического регулирования, к примеру, при формировании искусственных осадков в приграничных районах.



