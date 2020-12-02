Падение российского космоса

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2 декабря 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

«Некоторые элементы Международной космической станции (МКС) серьёзно повреждены и не подлежат замене, уже сейчас есть ряд элементов, которые серьёзно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. После 2025 года ожидается лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», – заявил на Совете РАН по космосу член-корреспондент РАН, лётчик-космонавт, первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.



Похоже, осознание бренности бытия отвращает этого умудрённого опытом человека от лукавства. К чему хитрить и мудрить? Пора итоги подводить, и он это делает предельно откровенно и честно.



То, что МКС выработала свой ресурс, – давно не секрет. Молодцы космонавты, кувыркаясь, как эквилибристы, латают неполадки одну за другой, поэтому им там очень даже не скучно.



«Чем раньше мы унесём ноги с МКС, тем лучше. Этот пилотируемый орбитальный комплекс нам ничего не даёт ни в гражданском, ни в военном отношении. Зато съедает бездну ресурсов. Половина чрезвычайно ограниченного бюджета «Роскосмоса» тратится на эту станцию. Но проблема не только в деньгах. Для России МКС – пройденный этап. Надо стремиться к новым разработкам, а весь научный потенциал работает на эту станцию. Из-за этого наблюдается колоссальное отставание в разработке новых, прорывных направлений», - ещё в апреле 2013 года говорил Владимир Гудилин, который руководил подготовкой и пуском ракеты-носителя «Энергия» и ракетно-космической транспортной системы «Энергия – Буран», он доктор технических наук, генерал-майор запаса. Его сейчас с нами, увы, нет, но, как профессионал, он предвидел и предсказал всё.



«Финансирование научного космоса снижено фактически до минимума, что не позволяет нам конкурировать с NASA. По программе на 2016–2025 годы планировалось выйти на финансирование 12–15 миллиардов рублей в год под задачи научного космоса, - заявил на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке президент РАН Александр Сергеев. - К 2022 году финансирование работ должно упасть до 2,9 миллиарда рублей вместо 15 миллиардов. В текущем году финансирование научного космоса, которое есть в России, в 60 раз меньше, чем финансирование научного космоса в NASA».



До сих пор есть интересанты в продолжении программ работы на Международной космической станции. Их потуги по продлению сроков эксплуатации станции похожи на старания автолюбителя, не желающего признавать тот факт, что он заездил своего «железного коня» в хлам, что пора задуматься о новом.



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