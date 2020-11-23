Под Челябинском стартовал выпуск сверхтонкой медной фольги

Аргументы Недели → Хайтек

23 ноября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Предприятие, расположенное в Челябинской области, выпустило пробную партию сверхтонкой медной фольги. Ранее такое изделие не производилось в России, а нужды промышленности в нем закрывались за счет импорта.

Новый цех по выпуску фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе начали строить ещё в 2018 году. С тех пор Русская медная компания, в которую входит предприятие, вложила в этот проект более трех миллиардов рублей. И вот во время пуско-наладочных работ в новом цехе были выпущены первые 8 метров фольги. После окончательного пуска цех станет производить фольгу толщиной от 9 до 105 микрон, которая используется при изготовлении плат электроники и литий-ионных аккумуляторов. Теперь российские предприятия, от производителей бытовой техники до авиастроения, смогут пользоваться фольгой отечественного производства.

Генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев пояснил: «До сих пор в России такую фольгу не производили. Мощность цеха составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого объема будет достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники и поставлять фольгу за рубеж».