В Башкирии появился медицинский робот

Аргументы Недели → Хайтек 13+

20 ноября 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Станция переливания крови в Башкирии получила первый робот. В настоящее время его проверяют и готовят к функционированию. Он будет общаться с донорами, узнавать их контактные данные, рекомендовать пользоваться индивидуальными средствами защиты. Помимо этого «умное устройство» сможет измерять давление, пульс и т.д. Собранные данные будут передаваться врачам. Благодаря этому персонал станции и посетители смогут сэкономить время и сократить количество контактов.



«Умный врач» также сможет проверять пациентов на наличие инфекционных заболеваний. Пока робота не подключили к общей компьютерной сети, он будет выполнять только простые операции: беседа с людьми, выдача талонов, бумаг донорам, передача материалов врачу. Даже в таком варианте время приёма людей значительно сократится. В республике это первый случай применения робота. В дальнейшем опыт внедрения подобной техники будет нарабатываться, чтобы искусственный интеллект стал постоянным помощником врачей.



После появления робота в учреждении, сотрудники спорили о присвоении ему имени. По итогам голосования его назвали "Донни". Имя происходит от слова "донация"- передача крови.



