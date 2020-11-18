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Силовой блок не позволяет в России разворачивать сети 5G

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Силовой блок не позволяет в России разворачивать сети 5G

В Министерстве цифрового развития сообщили, что построение сетей 5G в нашей стране позволит экономике получить порядка 40 миллиардов долларов. Технология сможет дать значительный импульс экономическому развитию, если её получится внедрить. Тормозом выступают отсутствие необходимого оборудования и частоты.

Эксперты считают, что в нашей стране новая связь будет внедряться не ранее 2023 года, в то время как Китай уже активно строит станции 5G. На сегодняшний день их насчитывается более 700 единиц. Это в два раза больше, чем общее количество по всему миру.

Через несколько лет Россия ощутит отставание в этой сфере от других государств. Чтобы построить сеть нового поколения, требуется компромисс с армией, так как силовой блок активно пользуется системами радиосвязи, частота которых совпадает с 5G. Помимо этого необходимо отечественное оборудование. В России на сегодняшний день запущено лишь несколько станций нового поколения в качестве пилотных проектов. Массовое внедрение растянется на многие годы. Конечно, этот период времени можно использовать для изучения опыта других государств. Однако затягивание с внедрением технологии приведёт к тому, что шансы догнать другие страны будут стремительно сокращаться.

ПВ

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