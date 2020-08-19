Аргументы Недели → Хайтек 13+

19 августа 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Как вы открываете свой телефон? С помощью цифрового пароля или отпечатка большого пальца? Если пальцем, то у ребят из Агентства национальной безопасности и ЦРУ США есть не только ваши отпечатки пальцев, но и фото вашего лица.



В вашем электронном досье, которое хранится в американском накопителе «Марина», есть много других личных и биометрических данных, принадлежащих вам. Опытный вербовщик может использовать эту информацию на всю катушку.



Сбором биометрических и личных данных занимаются не только иностранные спецслужбы. Курс на создание так называемого «цифрового государства» провозглашён и в нашей стране. Особенно ярко это проявилось в период жёсткого карантина во время пандемии коронавируса. Вспомним хотя бы печально знаменитые цифровые пропуска! Впрочем, режим самоизоляции и карантина в период пандемии пока стал своего рода генеральной репетицией перехода к цифровой модели общества. Скоро в нём можно будет отследить уже не только, скажем, биографию человека – наличие судимости, образование, профессию, но и состояние его здоровья. А вскоре, после вакцинации и чипирования, появится возможность управлять поведением больших человеческих масс.



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