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3 августа 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Из-за пандемии коронавируса стало опасно дотрагиваться до любых поверхностей, которые находятся в общественных местах. Однако это приходится делать: хотя бы для того, чтобы воспользоваться банкоматом. Ученые нашли решение – технологии бесконтактного управления.

Когда-то давно гаджеты с сенсорным управлением казались рядовому потребителю технологией, которая вышла на рынок прямиком из будущего. Сенсорные экраны позволили дополнить обычные сотовые телефоны целым спектром новых возможностей, превратив их в многофункциональные компьютеры, которые могут с легкостью поместиться в карман брюк. До сих пор управление смартфонами и другими системами при помощи прикосновений пальцев казалось максимально комфортным, пока в дело не вмешалась пандемия COVID-19.



Система прогнозирования прикосновения Jaguar Land Rover





Сегодня сенсорные системы больше нельзя назвать полностью безопасными для здоровья человека, так как есть риски заражения инфекцией через прикосновение к какой-либо поверхности. Конечно, речь идет не столько о личных гаджетах, которые кроме владельца трогать больше никто не может, сколько о различных терминалах или банкоматах, находящихся в общественных местах. Именно поэтому разработчики со всего мира принялись развивать передовые технологии «воображаемого прикосновения» и другие системы, основанные на бесконтактном взаимодействии: все для того, чтобы сделать окружающую среду комфортнее и безопаснее.

Система воздушной кнопки

Среди инноваций в области бесконтактных технологий можно назвать систему прогнозирования прикосновения, которую, по заявлению представителей компании, будет внедрять в свои автомобили марка Jaguar Land Rover. Эта система уже активно тестируется компанией. Технология заключается в том, что человек может управлять гаджетом (в данном случае приборной панелью автомобиля) не прикасаясь к нему.

Работает система следующим образом: автомобиль комплектуется специальными датчиками, которые отслеживают положение рук и пальцев пользователя, движения его головы и глаз. Собранные данные направляются на обработку к искусственному интеллекту, который встроен в компьютерную систему машины. Искусственный интеллект на основе собранных и обработанных данных прогнозирует, куда именно хочет нажать пользователь, какую опцию или пункт в меню приборной панели выбрать. После этого, основываясь на прогнозе, система сама «нажимает» туда, куда, по ее мнению, хотел нажать водитель или пассажир. Конечно, звучит все это достаточно сложно, однако в конечном счете искусственный интеллект должен научиться это делать за доли секунды, не затормаживая процесс взаимодействия автомобилиста с приборной панелью.

Однако не только эта технология позволит наладить бесконтактное управление гаджетами. Есть разработки, с помощью которых пользователь в прямом смысле этого слова сможет осязать поверхность кнопки и чувствовать прикосновение к ней, нажимая пальцем в пустое пространство. Эта технология названа «воздушным осязанием» и основана она на работе специальных ультразвуковых колонок, которые с помощью направленного импульса делают пустое пространство осязаемым. Применяться это может для того, чтобы человек мог опять же управлять гаджетом на расстоянии, или, а это особенно актуально в период эпидемии коронавируса, для того, чтобы люди могли осязать прикосновения друг к другу на расстоянии.



Аэропорт в Сингапуре

Одним из передовых центров внедрения подобных технологий можно назвать аэропорт в Сингапуре, который славится своей инновационностью. Там идентификацию личности с помощью отпечатков пальцев сменили на систему распознавания лиц, а терминалы самостоятельной регистрации реагируют на перемещение и движения человека, что позволяет потенциальному пассажиру снизить риски от прикосновения к поверхностям.