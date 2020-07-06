Золото будут скупать ломбарды-автоматы

Аргументы Недели → Хайтек 13+

6 июля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Золотые изделия теперь можно продать в ломбарде-роботе. Он определяет в течение короткого времени состояние золота и назначает цену. Первый роботизированный оценщик установлен в Москве. Он работает при помощи спектрометра и гидростатических весов, которые определяют вес и качество металла. В ближайшее время будут установлены ещё 10 подобных автоматов.



Одна система способна хранить более 100 залоговых изделий, а также реализовывать их в дальнейшем. Руководитель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников считает, что автоматизированные установки сократят расходы ломбардов. Это в конечном итоге повлияет на снижение процентов для клиентов. Полностью перевести работу на автоматический уровень нельзя. Обслуживать клиентов, выписывать залоговый документ может только сотрудник ломбарда. При приёме золотого изделия оформляется анкета, проверяются документы, описывается изделие в соответствии с требованиями антиотмывочного закона.



Определённые проблемы при работе автомата возникают с оценкой художественной составляющей ювелирного изделия. Данный фактор может оценить только опытный специалист. К тому же сдать золото роботу сможет далеко не каждый клиент из-за психологического барьера.



