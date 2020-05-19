«Под колпаком»: в России планируют создать IT-систему, где будут храниться данные о наличии антител к COVID-19

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19 мая 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Forbes

Pixabay

Российская IT-компания Credentia разработала проект, который позволит собирать данные о здоровье россиян и тем самым определять, кого из них можно допустить к работе во время карантина. Медицинский сертификат будет содержать информацию о течении коронавируса: результат ПЦР-тестирования и серологического исследования, выписку с диагнозом COVID-19, установленным на основе компьютерной томографии, историю контактов с COVID-положительными людьми, а в будущем — факт вакцинации от вируса SARS-CoV-2.

Credentia предлагает интегрировать платформу с порталом госуслуг, сервисами доставки, такси и другими приложениями, и при посещении общественных мест пользователь должен будет предъявить сертификат на телефоне, чтобы доказать, что незаразен. Данные будут храниться на устройстве пользователя или в «облаке», но зашифрованные ключами пользователя — никто, кроме самого владельца, не может получить к ним доступ.

Представители компании заявляют, что серверная часть уже частично готова. В Credentia уверены, что внедрение системы позволит выборочно снять режим изоляции и восстановить работу некоторых сфер экономики. После пандемии система может использоваться для создания и подтверждения рецептов, медкнижек, справок, выписок, сертификатов прививок, рассчитывают авторы проекта. «Это экосистема для конфиденциальной передачи медицинских данных. Люди могут получать и передавать диагнозы и результаты тестов в виде цифровых справок. Справка может быть предъявлена для посещения спортивного зала, при посадке в самолет или бронирования столика в кафе», — рассказал сооснователь и гендиректор Credentia Степан Гершуни.

«Пока позитивно настроены авиакомпания S7 и израильская лаборатория Hadassah (она расположена в «Сколково»), но подписанных соглашений нет», — сообщила представитель Credentia. «Сейчас есть определенный страх и негатив у рынка и граждан в отношении проектов, когда речь идет о персональных данных, особенно о медицинских».

Главный недостаток будущей платформы заключается в отсутствии точных исследований в отношении нового коронавируса. В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала: нет доказательств того, что выздоровевшие и имеющие антитела к COVID-19 пациенты защищены от повторного заражения. Следовательно, нельзя гарантировать и точность паспортов иммунитета. «Люди, которые думают, что у них есть иммунитет против второго инфицирования из-за наличие у них антител, могут начать игнорировать соблюдение мер безопасности. Поэтому использование таких сертификатов может повысить риски распространения инфекции», — объясняла ВОЗ.

Многие и вовсе увидели в таких паспортах дискриминацию: «Фактически речь идет о продукте, который ограничивает права для одних и разрешает обычные действия для других. Вирус оказался необычно дискриминационным по отношению к старшему поколению и мужчинам, а также людям с проблемами со здоровьем. Не хотелось бы, чтобы вокруг этой «естественной» дискриминации выросла государственная машина дискриминации по профессиональному статусу, месту работы (частная или государственная компания), доступу к вакцине, финансовому положению, отношению к вакцинации и т.д. Здесь требуется глубокая этическая проработка этих вопросов и оценка регуляторного воздействия», — объясняет генеральный партнер и сооснователь ATEM Capital Антон Гопка.

Не стоит забывать и про возможные утечки и взломы...