США включили «ВКонтакте» и «Садовод» в перечень медиапиратов

Социальная сеть «ВКонтакте», торговые комплексы «Садовод» и «Горбушкин двор» и еще другие базирующиеся в России интернет-ресурсы в США включены в перечень платформ, на которых нарушаются права на интеллектуальную собственность.
Список за 2019 год прилагается к ежегодному докладу о соблюдении прав на американскую интеллектуальную собственность в мире, подготовленному аппаратом представителя США на торговых переговорах.
В список нарушителей авторских прав попали сайты онлайн-ретейлера Amazon в Канаде, Германии, Франции, Великобритании и Индии, ресурс с научными статьями Sci-Hub, сайт с фильмами и сериалами Seasonvar, торрент-трекер Rutracker.
Всего в перечне 38 онлайн-рынков и 34 физических рынка, которые, как говорится в докладе, занимаются или способствуют нарушению прав на интеллектуальную собственность.