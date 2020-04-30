США включили «ВКонтакте» и «Садовод» в перечень медиапиратов

Аргументы Недели → Хайтек 13+

30 апреля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Социальная сеть «ВКонтакте», торговые комплексы «Садовод» и «Горбушкин двор» и еще другие базирующиеся в России интернет-ресурсы в США включены в перечень платформ, на которых нарушаются права на интеллектуальную собственность.

Список за 2019 год прилагается к ежегодному докладу о соблюдении прав на американскую интеллектуальную собственность в мире, подготовленному аппаратом представителя США на торговых переговорах.

В список нарушителей авторских прав попали сайты онлайн-ретейлера Amazon в Канаде, Германии, Франции, Великобритании и Индии, ресурс с научными статьями Sci-Hub, сайт с фильмами и сериалами Seasonvar, торрент-трекер Rutracker.

Всего в перечне 38 онлайн-рынков и 34 физических рынка, которые, как говорится в докладе, занимаются или способствуют нарушению прав на интеллектуальную собственность.