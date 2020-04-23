В мире разрабатываются новые системы отслеживания людей

Аргументы Недели → Хайтек 13+

23 апреля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные почти из 30 государств в апреле подписали соглашение о совместных действиях по отслеживанию контактов людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Но при этом исследователи направили главам европейских государств призыв не злоупотреблять приложениями для слежки за людьми. Созданные программы в плохих руках могут стать инструментом для тотального контроля жизнедеятельности людей.



В Европе после появления коронавируса запустили программу, способную отслеживать передвижение людей, сохраняя при этом личные данные. Сейчас европейские разработчики заинтересованы в том, чтобы передать технологию слежки другим государствам. По мнению специалистов, такие меры будут способствовать сокращению заболеваний и своевременному предупреждению людей об опасностях.



Авторы проекта исключают использование на территории ЕС китайского варианта слежки, когда местоположение каждого человека определялось через смартфон.

Многие учёные из сферы информационных технологий отказываются принимать участие в таких проектах. Они считают эти инструменты противоречащими свободе личности и опасными для каждого конкретного человека.



