Роботы подключились к борьбе с коронавирусом

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15 апреля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Российская газета

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Российские технологические компании быстро адаптировались к новой реальности в период пандемии и уже готовы предложить роботов-диагностов, автоматизированных "медсестер" и дезинфекторов, а также "умные" терминалы для измерения температуры, пишет "Российская газета".

Так, компания Promobot создала терминалы, оборудованные дистанционным термометром и экраном. В продвинутой версии терминалов работает система распознавания лиц — её можно интегрировать с системами безопасности предприятия. Таким образом, терминал может ограничить дальнейший доступ в здание человека с повышенной температурой, при этом заболевший не успеет пересечься с другими сотрудниками, что снизит риск передачи инфекции.

Научно-производственное объединение "Андроидная техника" создало целый ряд роботов для помощи пациентам, ведения контроля соблюдения больничного режима, раздачи медикаментов и пищи, дезинфекции помещения, помощи лежачим больным, поддержки и повышения морального состояния пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в России зарегистрировали 3 388 заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно последней информации, случаи заражения COVID-19 были выявлены в 65 регионах страны.