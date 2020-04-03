Минкомсвязи выступило с предложением снизить качество видео на сайтах

Аргументы Недели → Хайтек 13+

3 апреля 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило владельцам сайтов и приложений снизить качество видео для сохранения оказания услуг доступа в интернет из-за роста трафика.

Предлагается отключить автовоспроизведение контента и снизить качество до 720 пикселей для мобильных приложений, и до 1 тыс. 80 пикселей при просмотре через веб-браузеры. Данные меры должны снизить нагрузку на сети связи в условиях резко возросшего интернет-трафика.

Как отмечают провайдеры, изменения в работе связаны с массовым карантином.

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