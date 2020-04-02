Специалисты предупреждают о возросшем числе «коронавирусных» кибератак

Аргументы Недели → Хайтек 13+

2 апреля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

pulse-uk.org.uk/Global Look Press

Пандемия коронавируса вызвала значительный рост числа кибератак. За последние 14 дней их число выросло с нескольких сотен до пяти тысяч за сутки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании Check Point.

Как сообщили специалисты, с первого месяца года по март кибермошенники снизили свою активность на 17%, но потом возник очередной всплеск активности.

В настоящее время за каждые сутки происходит более двух тысяч кибератак.

Как предупреждают аналитики, потенциально опасны сайты, в домене которых есть слова «corona» или «covid», а также файлы с упоминанием в названии коронавируса.

Check Point приводит сведения, что с января были зарегистрированы 51 тысяча доменов, которые так или иначе связаны с COVID-19, 84% всех кибератак спровоцировали фишинговые сайты.