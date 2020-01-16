После обещаний Мишустина акции

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16 января 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Акции "Яндекса" на фоне заявлений нового премьера РФ Михаила Мишустина выросли на 6,7% и поставили исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на утро четверга. Кадыров прокомментировал назначение Мишустина на пост премьера

Максимальный рост акций составил 6,66%, до 2 тыс. 869 рублей за бумагу. На 11:17 мск бумаги компании торговались по 2 тыс. 789 рублей (+3,7%). Таким образом, акции компании обновили исторический максимум.

Причиной роста послужил тот факт, что сегодня на встрече с думской фракцией КПРФ тогда еще кандидат в премьер-министры, а ныне премьер РФ Михаил Мишустин заявил о готовности оказать поддержку компании.

Напомним, об этом ранее сегодня, 16 января, рассказал советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов: "Хвалит "Яндекс" и обещает ему поддержку", - процитировало издание "Интерфакс" его Telegram-канал.