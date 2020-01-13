Как робототехника изменит нашу жизнь через три года

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13 января 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Лас-Вегасе прошла выставка электроники CES 2020. В мероприятии приняли участие более 180 тысяч человек. На выставке были представлены современные электронные устройства, роботы, техника.



Компания Samsung показала новый смартфон, который способен увеличиваться в размере. Корпорация не раскрыла тайну, как работает механизм. Он поступит в продажу только через 3 года.



Panasonic представила виртуальные очки. Они способны поддерживать режим высокой чёткости при помощи микропанели OLED.



В Hyundai замахнулись на создание летающего такси. Оно будет перемещаться на высоте до полукилометра и развивать скорость до 290 километров в час. За один раз такси сможет пролететь до 100 километров. В качестве силового агрегата используется электродвигатель. Он способен заряжаться за несколько минут. Новым такси пассажиры смогут воспользоваться уже через три года.



Компания Smart Baby представила необычную колыбель для младенцев. Она начинает убаюкивать малыша, когда тот просыпается. Режим работы можно настроить для каждого малыша отдельно. Устройство управляется посредством мобильного приложения. В продажу такая колыбельная поступит уже в этом году.



Выставка показала, что робототехника всё активнее входит в нашу жизнь и делает её намного комфортнее.



